شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: من صفات «المؤمن الحق» التحقق مما يقوله وينقله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، المجمع الإسلامى الكبير العريق بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بعد ما تم تأهيله وتطويره بالمشاركة بين وزارة الأوقاف وهيئة قناة السويس، والذي يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وقال وزير الأوقاف في خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد بمناسبة افتتاحه إن «القيم الإنسانية في سورة الحجرات تؤسس لمجتمع إنساني راقٍ».

وأضاف: «من الأهم القيم التي تعلمنا إياها سورة الحجرات، آداب الحوار والتخاطب مع الله ورسوله والذي تمتد آثاره للحوار مع الإنسان وذاته وتقويمها وبين الإنسان وغيره من أفراد ومجتمعات لنرتقي بالإنسان من الغوغائية إلى أطيب القول والحديث فيسعد وتسعد به ومعه البشرية جمعاء».

ودعا وزير الأوقاف المصلين والمواطنين إلى إعمال العقل والتثبت من الأخبار، وألا ينساق أحد وراء ما تحاول الجماعات المضللة أن تروج له، مؤكدا أن من صفات المؤمن الحق التحقق مما يقوله وينقله.

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وحذر الوزير من الاستعلاء على الناس والكبر والتكبر، مشددا على أن أخطر أنواع الاستعلاء على الناس والكبر ما تقوم به عناصر الجماعات المتطرفة والمتشددة من تطاول، موضحا أن المؤمن الحق لا يأتي منه إلا كل خير لأنه مفتاح للخير يعنى ويزرع ويصنع، وإغلاق للشر فلا يسعى في الأرض فسادا ومفسدة ولا يقتل ولا يضلل الناس بمعلومات غير صحيحة وجذابة.

وأوضح وزير الأوقاف أن موضوع (القيم الإنسانية في سورة الحجرات) أرسى أيضا مجموعة من القيم والأخلاق، منها: التبين والتثبت في الأمور كلها، خاصة إذا كان هذا الأمر يتعلق بشؤون الناس، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، ومنها: البعد عن الغيبة، يقول تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ}، بل إن الإنسان مطالب بأن يرد عن عرض أخيه، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وأكد أن من أعظم القيم التي دعت إليها سورة الحجرات إعلاء مبدأ الأخوة والإصلاح بين الناس، حيث يقول الحق سبحانه: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، فالإصلاح من أعظم القيم التي دعت إليها السورة الكريمة، والتي يدعو إليها ديننا الحنيف الذي يؤسس لمجتمع إنساني متماسك متسامح، ويعمل على إرساء قيمة العيش المشترك في جو من الألفة والتقارب، بعيدا عن التنازع، وهو علاج لكل مَوَاطن النزاع والخلاف.

وشارك في افتتاح المجمع الإسلامي الكبير وأدى الصلاة فيه اليوم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر الأسبق، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس النواب، ورموز الأزهر الشريف والأوقاف والدعوة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية في بورسعيد.

الجدير بالذكر أن خطبة الجمعة تتم ترجمتها إلى 18 لغة من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.