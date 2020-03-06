شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: 200 جنيه غرامة لإلقاء المخلفات بالشارع والطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فرضت محافظة الجيزة غرامة قدرها 200 جنيه على كل من يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع أو بالطريق الدائري، وذلك بهدف تحقيق الردع العام والخاص، للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، لذلك على النحو الذي يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم.

يأتي ذلك وفقا لما حدده القانون رقم «38 لسنة 1967» في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذي تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع.

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من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز وهيئة النظافة والتجميل بتوعية المواطنين بمخاطر إلقاء القمامة بنهر الطريق، وتعليق لافتات بالعديد من المناطق الحيوية، لتوعية المواطنين بغرامة إلقاء المخلفات بالشارع.

كما وجه بوضع صناديق قمامة بجوار سلالم مشاه الطريق الدائري، وتخصيص عامل نظافة مختص بنظافة كل سلم، مع تخصيص ورديات مرور ثابتة، لرفع المخلفات من صناديق القمامة أولا بأول، مع تكليف نائب رئيس الحي أو المركز المختص بمتابعة حاله النظافة وخاصه بمحيط الطريق الدائري.

وأكد أن المحافظة تنفق ملايين الجنيهات شهرياً، لرفع كفاءة مستوى النظافة، ولكن الحلقه الأهم لتحقيق الصورة الحضارية المرجو الوصول إليها هي تعاون المواطن مع الأجهزة التنفيذية بعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

كما أكد على تنفيذ حملات مكبرة على الباعة بسوق المنيرة، لقيامهم بالتعدي على نهر الطريق، إضافة إلى عدم السماح لمعارض السيارات والمواطنين باستغلال أرصفة المشاة في انتظار السيارات.