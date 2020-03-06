شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة كثيفة السبت.. والقاهرة 22 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً السبت، طقسا مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.
وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية الغربية، كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كما يتوقع الخبراء رياحا معتدلة على كافة الأنحاء، وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11- 22»، الإسكندرية «12- 22»، قنا «11- 25»، الأقصر«11- 27»، أسوان «14- 27».
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