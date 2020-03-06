شكرا لقرائتكم خبر عن «سكرتير الصحفيين»: ضعف الإقبال بالجمعية العمومية سببه الثقة في مجلس النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه من المعتاد أن يكون الإقبال ضعيفا في المرة الأولى للتسجيل بالجمعية العمومية العادية، وهو ما يؤكد ثقة الجمعية العمومية في مجلس النقابة.

وأوضح شبانة، في تصريح له اليوم، أن المجلس تلقى مقترحا واحدا فقط من أحد الأعضاء يتعلق بحقوق الصحفيين وإغلاق الصحف، لافتا إلى أنه بعد فشل الانعقاد الأول اليوم سيتم توجيه الدعوة للانعقاد الثاني لعمومية الصحفيين بعد أسبوعين في 20 مارس الجاري.

وتابع شبانة: «نثق في أمناء الصندوق، وتأخر إرسال الميزانية للأعضاء بسبب الطباعة حيث نبحث عن أفضل العروض، علما بأن توجيه الدعوة عبر البريد فقط يتكلف 50 ألف جنيه».