شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الطواف بالكعبة ليس الأول.. تعرف على أشهر المرات عبر التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يكن توقف الطواف حول الكعبة خلال الساعات الماضية هو الأول من نوعه، حيث تكررت الواقعة أكثر من مرة عبر التاريخ، نستعرض في التقرير التالي أبرز المرات التي توقف فيها الطواف حول الكعبة عبر التاريخ.

سنة 317 هجرية حادثة «القرامطة»، أخطر فرقة من الشيعة، منعوا الحج عشرة أعوام لاعتبارهم الحج من أعمال الجاهلية وقتلوا الحجاج على جدران الكعبة وسرقوا الحجر الأسود عشرين عاما حتى دفعوا لهم ذهبا فأرجعوه.

سنة 1814م توقف الحج بسبب «الطاعون»، مات نحو 8 آلاف شخص في بلاد الحجاز بسبب الطاعون.

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سنة 1883 تفشى داء الكوليرا فتوقف الحج في تلك السنة أي منذ 137 سنة، حيث قتل العديد من الحجاج وانتشر أيضا في مصر وأطلق عليه المصريون مسمى «الهيضة»، وكان عدد الضحايا يوميًا بين 400 و500 حاج.

سنة 1979 توقف الطواف داخل الحرم المكي بسبب فتنة جهيمان العتيبي والمهدي المنتظر واستمرت لمدة 15 يوما، وأخذ فيها رهائن من زوار بيت الله الحرام، وكانت من 20 نوفمبر 1979 حتى 4 ديسمبر 1979.

سنة 2017 توقف الطواف حول الكعبة بسبب الزحام الشديد، وكان ذلك في شهر رمضان، وأدى إلى توقف الطواف، حيث كان العدد كبيرا جدًا، ولكن استمر لفترة قصيرة عدة ساعات واستكمل الطواف مرة أخرى حول الكعبة.

في هذا العام 2020 وتحديدا يوم الـ5 من مارس توقف الطواف حول الكعبة وإغلاق الحرمين الشريفين كإجراء احترازي بسبب وباء فيروس كورونا وخوفًا من انتشاره

وتوقف الطواف عدة مرات أخرى بسبب الفيضانات والسيول التي أغرقت الكعبة.