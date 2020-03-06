شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 12حالة حاملة لـ«كورونا» بباخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفادت قناة «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، الجمعة، أن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا اكتشاف 12حالة حاملة لفيروس «كورونا» بباخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر.

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