شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط «تختة» فوق رأس تلميذة بالبحيرة.. إحالة 4 للنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة إحالة كل من مدير مدرسة الطبرانى للتعليم الأساسى بإدارة وادى النطرون التعليمية، والمشرف العام المسؤول عن الفترة المسائية بالمدرسة، ومشرف اليوم، ومدرس فصل التربية الرياضية للصف السادس الإبتدائى خلال الفترة المسائية، للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بتهمة الإهمال الجسيم في مهام أعمالهم، كما قرر اللواء المحافظ إيقافهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف نصف راتبهم طبقا لأحكام المادة 62 من قانون الخدمة المدنية.

Advertisements

وكانت «تختة» سقطت من الدور الخامس بمدرسة الطبرانى الابتدائية على التلميذة مريم فتحى مصطفى، بالصف السادس الابتدائي، أثناء حصة التربية الرياضية، خلال الفترة المسائية بالمدرسة، أمس الأول الخميس، وتم نقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون المركزى، وتبين إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلى، وتم نقلها إلى غرفة العمليات بالمستشفى.

ورفع الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، مذكرة إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالواقعة، مطالبًا بإحالة مدير المدرسة ومشرف الفترة المسائية ومشرف اليوم ومدرس التربية الرياضية المختص للنيابة ووقفهم عن العمل بتهمة الإهمال الجسيم، مؤكدًا أنه فور علمه بالواقعة تواصل مع الإدارة التعليمية وإدارة المدرسة لمعرفة تفاصيل الحادث، وتم رفع مذكرة لمحافظ البحيرة بالواقعة لمحاسبة المقصرين.

وأكد «المحافظ» أن حالة التلميذة المصابة مستقرة، وأنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فيما يتعلق بأمن وسلامة التلاميذ، وتتلقى العلاج اللازم في مستشفى وادى النطرون المركزى، وتتم متابعة حالتها أولاً بأول، بالتنسيق مع الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، لتقديم أفضل رعاية طبية وعلاجية للحالة.