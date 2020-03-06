شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة 23 شخصًا في حادث تصادم بطريق «مصر- أسوان» الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 23 شخصاً، الجمعة، في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة كبود وأخرى ربع نقل بالقرب من كوبري قرية دابود شمال مدينة كوم أمبو على الطريق الزراعي (مصر- أسوان) السريع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة إسعاف أسوان إخطارا بوقوع حادث تصادم أمام قرية دابود التابعة لمركز نصر النوبة بين سيارتي أجرة وربع نقل ما أسفر عن إصابة كل من مصطفى أحمد محمد 15 سنة، والطفلة نهيرة محمد صلاح 3 سنوات، وأميرة أحمد حسن 30 سنة، ونجلاء على محمد 37 سنة، وعزة إسماعيل موسى 30 سنة مصابة بجرح قطعى بالوجه وكدمات متفرقة، وزينب موسى إبراهيم 15 سنة، وكريمة جمال عبدالرحمن 35 سنة، وشقيقها محمد 32 سنة مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، والطفل إسلام محمد 7 سنوات مصاب بنزيف بالبطن، وجمال عبدالرحمن أحمد 37 سنة، وسامية عباس أحمد 37 سنة، وحسين صالح عبده 25 سنة، وعلى محمود حسب الله 15 سنة، ومنى مرسى إبراهيم 45 سنة، وهاجر موسى إبراهيم 15 سنة، وشقيقتها فاطمة، وشقيقتهما هالة 35 سنة، ودعاء إسماعيل موسى 13 سنة، وزينب أحمد محمد 17 سنة مصابة بكسر بالذراعين، وخديجة أحمد صالح 25 سنة مصابة بكسر بالساعد الأيسر، وصابرين أحمد محمد 15 سنة، ومحمد شعبان سليمان 20 سنة، ومحمد حمدان على 15 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.