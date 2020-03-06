شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تقديم الخدمة التكميلية لـ٣٠٠ حالة بوحدة الليزر بمركز ههيا للحروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه بعد أعمال التطوير التي شهدتها وحدة جراحات التجميل ووحدة الليزر بمركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية، التابع لمستشفي ههيا المركزي، تم تقديم الخدمة الطبية التكميلية بوحدة الليزر لأكثر من ٣٠٠ حالة، من داخل محافظة الشرقية، ومن المحافظات المجاورة، خلال شهر فبراير المنقضي، حيث تنوعت الحالات المترددة ما بين إزالة آثار وندبات مع بعد الحروق والجروح، كذلك جلسات إزالة الوحمات والشعيرات الدموية، وغيرها من الخدمات التكميلية بالليزر.

يذكر أن وحدة الليزر بمركز الحروق تعمل بكامل طاقتها وعلي مدار الأسبوع، بإشراف الدكتور ناجي عبد الهادي إستشاري الجلدية والليزر والمشرف علي الوحدة، يعاونه فريق طبي متخصص، هذا بالإضافة لتطوير وحدة جراحات اليد المزمع إنشاؤها في القريب العاجل والتي تهدف إلي إجراء جراحات التجميل، وتقديم خدمة طبية ذات مهارات خاصة ومتقدمة.