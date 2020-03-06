شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «المصارف العربية»: «كورونا» سيضر بنمو الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن فيروس كورونا المستحدث سيضر بنمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى خفض حركة النفط العالمية وتراجع الطلب من مصافي التكرير في الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وطالب «فتوح» في كلمته أمام منتدى رؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية، المنعقد في الغردقة، الجمعة، بضرورة احتواء تداعيات هذا الفيروس السلبية سريعا وآثاره الاقتصادية، خاصة إذا تزايد انتشاره إلى نطاق أوسع.
ونوه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية بالمخاطر الشديدة على الاقتصادات الهشة، لافتا إلى تحذير صندوق النقد الدولي بأن فيروس كورونا قد ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد العالمي عام 2020.
على صعيد آخر، استبعد «فتوح» أن يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت»، على الاستثمارات العربية والخليجية، ولفت إلى أن معظم هذه الاستثمارات تتركز في قطاع العقارات، وأغلبها استثمارات طويلة الأجل. وقدر قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بنحو 200 مليار دولار، يتركز حوالي 45 ملياراً منها في السوق العقارية.
أمّا بالنسبة لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المصارف العربية العاملة في بريطانيا، فمن المتوقع وفق أمين المصارف العربية أن يكون التأثير محدوداً، حيث تستمر هذه المصارف في عملها بشكل طبيعي، إذ إنها تعمل غالباً لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات العربية والعرب المقيمين في بريطانيا وأوروبا.
ورأى أن تأثير «بريكسيت» على القطاع المصرفي العربي سوف يكون محدوداً أيضاً، نظراً لمحدودية انكشاف المصارف العربية على الجنيه الإسترليني واليورو.
واختتم «فتوح» كلمته، قائلا: «كل هذه المخاطر غير المسبوقة- سواء المخاطر الناجمة عن الصراعات الجيو- سياسية، أو النزاعات التجارية، أو الأوبئة،، فإن على المصارف العربية التعامل معها بوسائل غير تقليدية وعدم التوقف على إجراءات التكيف أو التحوط لهذه المخاطر».
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