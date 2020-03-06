شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتدبرس: 3 حالات إصابة بكورونا فى هيوستن كانوا فى رحلة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولون في مدينة هيوستن الأمريكية إصابة ثلاث حالات بفيروس كورونا، قائلين إن الثلاثة كانوا في رحلة إلى مصر مع أشخاص آخرين، من بينهم رجل رابع من ضاحية قريبة كان أول من جاءت نتائج التحليل الخاصة به ايجابية فى ولاية تكساس، بحسب وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقال الدكتور عمير شاه كبير المسؤولين الصحيين في مقاطعة هاريس، حيث توجد هيوستن إن أحدث الحالات تشمل رجلين وامرأة تتراوح أعمارهم بين 60 و 70 عامًا ولا يزالون في حالة صحية مستقرة.

وقال المسئولون إنهم يعتقدون أن الثلاثة تعرضوا للفيروس بينما كانوا في رحلة.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان مسئولي الصحة في تكساس أن رجلاً يبلغ من العمر 70 عامًا في مقاطعة فورت بيند خارج هيوستن ، أجرى اختبارًا جاءت نتيجته إيجابية.

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وقال مسئولون في هيوستن يوم الخميس إن حالة مقاطعة فورت بيند كانت في نفس الرحلة التي قام بها شخصان من مقاطعة هاريس.