شكرا لقرائتكم خبر عن المشاهد الأولى من موقع تفجير محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت فضائية سكاي نيوز، مشاهد من موقع التفجير الذى وقع بمحيط السفارة الأمريكية بتونس، حيث أفادت التقارير الأولية أن إرهابى فجر نفسه على متن دراجة نارية، مستهدفا دورية أمنية بالعاصمة التونسية، وأن التفجير وقع على بعد 50 مترا من السفارة الأميركية بتونس

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