شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل و5 جرحى فى التفجير الإرهابى بمحيط السفارة الأمريكية بتونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات التونسية بسقوط قتيل على الأقل و5 جرحى فى التفجير الإرهابى قرب السفارة الأمريكية حسبما ذكرت شبكة العربية دون نت.

يذكرأن، أفاد موقع "24" الإماراتى، بسماع دوى تفجير قرب السفارة الأميركية فى العاصمة التونسية، حيث أشار الموقع إلى تفجير إرهابى نفسه قرب مبنى السفارة الأميركية، اليوم الجمعة، دون الكشف عن أى تفاصيل أخرى حتى الآن.

وفى السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن شخصا كان يتجول بدراجة نارية، أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفًا دورية أمنية فى الطريق المحاذى للسفارة الأمريكية فى العاصمة تونس، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

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الشرطة التونسية



تفجير انتحارى