شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: "أثيوبيا" تعلن رفض قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، أن الخارجية الإثيوبية أعلنت رفضها لقرار الجامعة العربية بشـأن سد النهضة.

وفي سياق منفصل أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أن استدعاء السفيرين فى مصر والسودان لاعلاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة.

Advertisements

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاتشو، فى تصريحات نقلها موقع "العين الإخبارى"، إن الخارجية استدعت عددا من السفراء فى مصر والسودان وروسيا وبريطانيا ودول أخرى، مشيرا إلى أنه إجراء روتينى وطبيعى يتم من حين لآخر.

وأضاف المتحدث أن استدعاء سفيرى مصر والسودان لا علاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بـ"سد النهضة" التى تناولتها بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار الاستدعاء الروتينى للخارجية الإثيوبية لسفرائها بمختلف دول العالم.