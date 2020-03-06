مطار القاهرة يفرض إجراءات مشددة على ركاب طائرة قادمة من الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت سلطات مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الجمعة ، إجراءات مشددة علي احدي الرحلات القادمة من الصين ، وتم فحص ركاب الرحلة فور هبوط الطائرة داخل ارض المهبط والتأكد من خلوهم من أعراض فيروس "كورونا". قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، وصلت الطائرة الصينية التابعة لشركة سيشوان مطار القاهرة الدولي ، وتم تخصيص موقع 306 داخل أرض المهبط لوقوف الطائرة، انتقل أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي إلي موقع الطائرة ، وكذلك سيارات العزل الجديدة، وقام الأطباء بفحص ركاب الرحلة أثناء نزولهم من الطائرة وأخذ مسحة من الأنف والحلق وتم قياس درجات حرارتهم والتأكد من خلوهم من الأعراض الواضحة لفيروس "كورونا"، وبلغ عدد ركاب الطائرة 165 راكبا ، وتم تحرير بطاقات متابعة صحية للركاب داخل مبني 2 بالمطار لمتابعتهم خلال الأيام القادمة والتأكد من عدم ظهور اي أعراض عليهم للفيروس. Advertisements يذكر أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي وضعت خطة احترازية خلال الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا من خلال إجراء الفحص الطبى الإجباري على جميع الركاب بمطار القاهرة ، و القادمين إلى مصر من الدول التي إنتشر بها فيروس كورونا تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في اعراض المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل. وفي حال الاشتباه في أي حالة من الحالات بين الركاب القادمين على الرحلات الجوية، يتم على الفور عزل الراكب وتحويله إلى مستشفى الحميات بالعباسية تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، لإجراءات الفحوصات الطبية للتأكد من خلوه من العدوى، فيما يتم منح جميع الركاب كروت صحية لمتابعة حالاتهم الصحية فترة لمدة تصل إلى 14 يوما من تواجدهم داخل البلاد.

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