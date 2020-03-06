شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الاستعانة بخريجين لسد العجز فى المدارس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعانة بخريجين لسد العجز فى المدارس نظير العمل بنظام الحصة، ”الخليج 365” يقدم فى التقرير التالى تفاصيل التعاقد مع المعلمين.
ـ من حملة المؤهلات العليا.
ـ العمل سيكون بنظام الحصة.
ـ سعر الحصة لا يجاوز 20 جنيها.
ـ لا تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال العام المالى الواحد.
ـ عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية.
ـ تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى.
ـ تكليف المعلمين بالحصة ممن سبق لهم العمل ضمن 36 ألف معلم.
ـ الاختيار وفق تقرير الكفاية الصادر من مدير المدرسة والموجه الأول.
ـ الكشف الأمنى على من يتم اختيارهم قبل التعاقد.
ـ يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من الموجه الأول للمادة.
ـ لا يجوز المطالبة بالتعيين مستقبلا.
ـ ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت.
ـ ليس من حق المعلم المطالبة بأي تعويضات.
ـ لا يجوز للمعلم المطالبة بالاستمرار فى العمل.
ـ عدم اشتراك المستعان بهم بالتدريس بالحصة في أعمال الامتحانات.
ـ لا يجوز اشتراكهم فى أعمال الكنترولات.
ـ يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة.
ـ لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيًا.
ـ يتم الترخيص للتدريس بالحصة عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدارس.
ـ يتم توقيع المستعان بهم بالحصة على إقرار بما تضمنه البند الخامس والسادس من الضوابط المشار إليها.
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