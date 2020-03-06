شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الاستعانة بخريجين لسد العجز فى المدارس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعانة بخريجين لسد العجز فى المدارس نظير العمل بنظام الحصة، ”الخليج 365” يقدم فى التقرير التالى تفاصيل التعاقد مع المعلمين.

ـ من حملة المؤهلات العليا.

ـ العمل سيكون بنظام الحصة.

ـ سعر الحصة لا يجاوز 20 جنيها.

ـ لا تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال العام المالى الواحد.

ـ عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية.

ـ تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى.

ـ تكليف المعلمين بالحصة ممن سبق لهم العمل ضمن 36 ألف معلم.

ـ الاختيار وفق تقرير الكفاية الصادر من مدير المدرسة والموجه الأول.

ـ الكشف الأمنى على من يتم اختيارهم قبل التعاقد.

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ـ يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من الموجه الأول للمادة.

ـ لا يجوز المطالبة بالتعيين مستقبلا.

ـ ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت.

ـ ليس من حق المعلم المطالبة بأي تعويضات.

ـ لا يجوز للمعلم المطالبة بالاستمرار فى العمل.

ـ عدم اشتراك المستعان بهم بالتدريس بالحصة في أعمال الامتحانات.

ـ لا يجوز اشتراكهم فى أعمال الكنترولات.

ـ يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة.

ـ لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيًا.

ـ يتم الترخيص للتدريس بالحصة عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدارس.

ـ يتم توقيع المستعان بهم بالحصة على إقرار بما تضمنه البند الخامس والسادس من الضوابط المشار إليها.