شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أجهزة حديثة ومتطورة للداخلية للتعامل مع المتفجرات والأجسام الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك قسم المفرقعات بوزارة الداخلية عدداً من الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تستخدم في اكتشاف المعادن والمواد المتفجرة، فضلاً عن أجهزة التعامل مع المتفجرات والعبوات الناسفة، حيث يتم التعامل وفقاً لأجهزة عالمية.

ويرصد فيديو لـ"الخليج 365" الأجهزة المتطورة التي تستخدم في التعامل مع المتفجرات والمعادن وتفتيش السيارات.

وكانت وزارة الداخلية، أقامت احتفالاً بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية، بمقر الإدارة بطريق مصر ـ السويس الصحراوى، بحضور عدداً من القيادات الأمنية، وقدم رجال الحماية المدنية خلال الحفل عدداً من الحضور التي نالت إعجاب الحضور، لما اكتسبه ضباط الحماية المدنية من قدرة فائقة في التعامل مع كافة الأمور والمتغيرات وسرعة رد فعلهم.

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يذكر أن رجال الحماية المدنية بوزارة الداخلية هم الأكثر تعاملاً مع الموت، خاصة ضباط المفرقعات، الذين يتعاملون مع العبوات الناسفة والقنابل، فالخطأ الأول لديهم هو الأخير، قد يكلفهم حياتهم، ومع ذلك يتسابقون فى أداء واجبهم المقدس برجولة وشجاعة لإنقاذ أنفس بشرية من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.

وفى ظل الاحتفال بـ"اليوم العالمى للحماية المدنية" لا ننسى البطل الشهيد "الرائد مصطفى عبيد" بقسم المفرقعات بالحماية المدنية، الذى استشهد أثناء تفكيكه عبوة ناسفة فى عزبة الهجانة، حيث احتفل البطل بالعام الجديد وسط أسرته، لكنه لم يكن يعلم أنه سيكون عامه الأخير معهم وفى الحياة، لأن يدا سوداء قررت زرع الموت فى منطقة مكتظة بالسكان، وكان عليه أن يلبى نداء الواجب ويُنقذها، حتى لو كان المقابل روحه.

كما لا ننسى الشهيد البطل ضياء فتوح، الذى جاد بروحه لينقذ مئات الأرواح من موت محقق، لهذا لا ينسى أهالى منطقة الطالبية فى محافظة الجيزة الشهيد النقيب ضياء فتوح، ضابط المفرقعات الذى حال بينهم وبين الموت، وقدم نفسه فداء لهم وللوطن فى مواجهة قنبلة غادرة وذئاب إرهابية.