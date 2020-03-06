شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التقرير الطبى للمصرى العائد من صربيا حاملا لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على تفاصيل التقرير الطبى للحالة الثالثة للمصرى المكتشف إصابته بكورونا العائد من صربيا والذى قضى 12 ساعة ترانزيت فى فرنسا.

وقال التقرير الطبى أن المصرى العائد من صربيا المكتشف إصابته بكورونا يبلغ من العمر 44 عاما دخل مصر يوم 23 فبراير الماضى ودخل المستشفى يوم 29 فبراير وبعد فحصة تبين أنه مصاب بالتهاب رئوى حاد وسعال وضيق فى التنفس وضيق حاد بالشعب الهوائية .

وأضاف التقرير إلى أنه دخل للرعاية المركزة يوم 5 مارس بعد تدهور الحالة وتم نقلة لمستشفى النجيلة بمطروح مساء أمس الخميس، وجار متابعته وعزلة بعد إجراء التحاليل التى اثبتت حملة لفيروس كورونا .

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وكانت وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، صباح اليوم، إلى مطار القاهرة الدولى عائدة من جمهورية الصين الشعبية فى رحلة استمرت ما يقرب من الأسبوع، حملت فيها الوزيرة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جمهورية الصين الشعبية وسلمت هدية مصر للشعب الصينى من المستلزمات الوقائية.

جاءت الزيارة فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، متضمنة تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة فى الصين، لتعزيز سبل التعاون فى مكافحة فيروس الكورونا المستجد

وأكد بيان أنه فور وصول الوزيرة قام فريق الحجر الصحى بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية مت الوزيرة والوفد المرافق لها من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أى أعراض تنفسية.

وأشار إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق لها وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما سيتم متابعتهم لمدة 14 يومًا وهى فترة حضانة الفيروس.