شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تنفى صدور قرار يحظر دخول المصريين إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عدم صحة ما تردد حول صدور قرار يحظر دخول المواطنين المصريين القادمين إلى دولة الإمارات، كما تشدد الوزارة على قوة العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع البلدين.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتي ردًا على ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرارات احترازية بدولة الإمارات العربية الشقيقة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.

وأهابت وزارة الهجرة بالمواطنين فى الخارج تحرى الدقة فيما يتم نشره وتداوله والالتزام بما تصدره الجهات فى مصر وفى دول الإقامة، وما تذيعه منظمة الصحة العالمية من تقارير.

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كما أكدت الوزارة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مع أطيب التنميات لجميع المواطنين بالتمتع بموفور الصحة والعافية.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أشادت بموقف السلطات الكويتية التى أعلنت موافقتها اليوم على "وقف أى إجراءات استثنائية مشروطة لعودة المصريين العاملين بدولة الكويت، وتم التعميم على المطارات والسلطات المحلية".

حيث وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الشكر والتقدير للحكومة الكويتية لاتخاذ قرار وقف أى إجراءات إضافية لعودة المواطنين المصريين العاملين فى الكويت، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين الدولتين على المستوى الرسمى والشعبي.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة قد تواصلت مع السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت لدى القاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملى الإقامات المتواجدين فى إجازات بمصر إلى دولة الكويت، وذلك فى إطار الرد على الطلبات التى وردت من عدد من المصريين بالخارج من العاملين فى الكويت .