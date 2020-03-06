"قتلها ولم يجد شئيًا لسرقته".. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل بمسكنها بأسيوط بدافع سرقتها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لهاـ اليوم الجمعة، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بالعثور على جُثة ( ربة منزل ) بمسكنها الكائن بدائرة القسم مصابة بعدة طعنات متفرقة ووجود أثار بعثرة بمحتويات الشقة.

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فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى لمشاركة قطاع الأمن العام وإداره البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة ( نجل عمومة زوج المجنى عليها - عامل - مقيم بمحافظة سوهاج ) بدافع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة وقرر أنه توجه بتاريخ الواقعة لمسكن المجنى عليها بقصد السرقة وعقب قيامها بإستضافته باغتها بالتعدى عليها بعدة طعنات متفرقة بإستخدام سلاح أبيض عبارة عن (سكين) حتى تأكد من وفاتها وعقب ذلك قام ببعثرة محتويات الشقة بحثاً عن مبالغ مالية أو متعلقات ثمينة لسرقتها إلا أنه لم يعثر على شئ وهرب .. وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .