الداخلية تطلق المرحلة الأولى من مبادرة "أنتم المستقبل" بعدد من مدارس محافظة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الأولى من مبادرة "أنتم المستقبل" بعدد من مدارس محافظة القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه فى إطار مواصلة أجهزة الوزارة لجهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الإجتماعى وتوطيد أواصر الترابط مع مختلف شرائح المجتمع ولاسيما النشئ وطلبة المدارس وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزة الوزارة وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم ، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن ودور مختلف أجهزة الوزارة فى تقديم الخدمات الشرطية والجماهيرية للمواطنين؛ فقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة "أنتم المستقبل" التى تتضمن قيام عدد من رجال الشرطة بمشاركة طلبة المدارس بزراعة شجرة بكل مدرسة كرمز للمستقبل المشرق والمزدهر ورسالة محبة دائمة وباقية وإهداء من رجال الشرطة لأبناءنا الطلاب.

وقد بدأت المرحلة الأولى من تلك المبادرة بعدد من مدارس محافظة القاهرة بمشاركة ضباط وضابطات مديرية أمن القاهرة حيث قاموا بغرس الأشجار وتوزيع الهدايا الرمزية على طلبة المدارس التى شملتها تلك المرحلة من المبادرة.

ومن جانبهم أعرب الطلاب ومسئولى تلك المدارس عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه المبادرة مؤكدين على تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بالجهود التى تقوم بها أجهزة الوزارة للتواصل المستمر مع طلبة المدارس بإعتبارهم مستقبل هذا الوطن وأمله نحو تحقيق غد مشرق ومزدهر.