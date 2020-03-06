من بورسعيد.. وزيرة الثقافة تطلق فعاليات عاصمة الثقافة المصرية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وعادل الغضبان محافظ بور سعيد، بعد غد الأحد، فعاليات عاصمة الثقافة المصرية وذلك بالمركز الثقافى ببور سعيد بحضور قيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت عبد الدايم، في تصريح اليوم الجمعة، إن سماء مصر تتوهج بأحداث إبداعية متعددة ومتتالية وتشهد حضورا جماهيريا مكثفا مما يعكس ارتفاع الوعى المجتمعى ويبرز الإدراك بأهمية الإبداع فى السمو بالوجدان، مضيفة أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية يعد أحد وسائل تحقيق العدالة الثقافية باعتبارها أداة للتنمية ويأتى لتتويج المحافظة المستضيفة لمؤتمر أدباء مصر.

وتابعت أن وزارة الثقافة أعدت أجندة للأنشطة تضم 75 فعالية ثقافية وفينة وفكرية، تتضمن كافة ألوان الحركة الإبداعية المصرية بمشاركة جميع القطاعات وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الفضاءات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض الفنية والمسرحية للجماهير.

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ونوهت إلى أن هذه الفعاليات تضاف إلى البنية الثقافية للمحافظة العديد من المشروعات التى تخدم أبناء المحافظة وضيوفها ومنها إعادة افتتاح سينما مصر في شارع الثلاثيني بعد تطويرها وتجديدها وإعادة تأهيلها لتليق بتاريخ ومكانة المدينة الباسلة وأيضا إعادة إفتتاح منفذ الهيئة المصرية العامة للكتاب ببورفؤاد وتطوير سيناريو العرض بمتحف النصر ومعارض للكتاب وندوات وأمسيات وصالونات فكرية وعروض فنية وموسيقية وغيرها من الأنشطة لتعود المدينة الباسلة درة للثقافة والفنون على أرض مصر.

ومن المقرر أن تستهل مراسم حفل الافتتاح بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية يعقبها كلمة لمحافظ بورسعيد ثم تعلن وزيرة الثقافة افتتاح الفعاليات وتكرم خمسة شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا فى وضع بصمات بارزة فى مختلف مجالات الإبداع المصرى وهم الدكتور سمير فرج ، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد ، الفنان الكبير محمود ياسين ، المخرج المسرحي سمير العصفورى ، فنان الخط العربي مسعد خضير.

وتخرج الحفل الفنانة جيهان مرسي ويضم فقرات لكل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز والمطربين ياسر سليمان ورحاب مطاوع ، ثم يقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر باقة مختارة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية .

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة العام الماضى وتقام فعالياته فى المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وتحظى به محافظة بور سعيد خلال 2020.