تأجيل "عمومية الصحفيين" لعدم اكتمال النصاب القانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
قرر مجلس نقابة الصحفيين اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، إلى يوم الجمعة (20 مارس الجاري)، لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقادها بحضور"50%+1"من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة(35) من قانون رقم 76لسنة1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
كان مجلس النقابة وجه الدعوة للأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية، وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، وفق المادة(34) من قانون النقابة.
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