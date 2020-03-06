"زيادة سعر غاز المنازل وحذف مناهج".. الحكومة ترد على 10 شائعات أثارت جدلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها زيادة أسعار الغاز المنزلي، وووقف الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وتعطيل الدراسة أو تقديم لمواعيد الامتحانات كإجراء احترازي للتعامل مع الفيروس.

ويستعرض "الخليج 365" رد مجلس الوزراء على أبرز الشائعات هذا الأسبوع:

حذف مناهج أبريل بالمدارس

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لحذف المناهج الدراسية المقررة لشهر أبريل بجميع المراحل التعليمية، مؤكدة أنه لم يصدر عنها أي قرارات خاصة بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن كافة المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية كما هي دون حذف أي جزء منها، مُشددةً على الالتزام الكامل بخطة توزيع المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية طبقاً لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2019/2020 دون أي تغيير.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية

وقف الإعارات للموظفين

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لا صحة لوقف الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف الجاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الإعارات مستمرة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة، والذي أجاز للموظف أن يتقدم بطلب تجديد الإعارة عن طريق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرها بموجب توكيل خاص ودون اشتراط حضوره شخصياً.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء وقف الإعارات للموظفين: "لا يشترط حضوره"

نقل الهيئات الخدمية إلى العاصمة الإدارية

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن خدمات المواطنين ستظل موجودة في أماكنها مثل مكاتب الشهر العقاري والأحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات المرور وغيرها.

وشدد على أن هناك جهودًا مبذولة من كافة الوزارات لميكنة الخدمات تخفيفاً عن كاهل المواطنين وإنجاز الخدمات دون أي صعوبات.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي نقل الهيئات الخدمية إلى العاصمة الإدارية منتصف 2020

إجبار الموظفين على المعاش المبكر

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،أنه لا صحة لإجبار أي موظف بالجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المعاش المبكر هو حق اختياري لكل موظف بالدولة يكفله له القانون ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، علاوة على حصول الموظف على ميزات حكومية إذا ما قرر الخروج على المعاش طواعية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد: هل تُجبر الموظفين الذين تجاوزوا الخمسين على المعاش المبكر؟

انتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف على البطاقات

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا صحة لانتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع "دعم مصر" ، وأنه لم يتم تحديد أي فترات زمنية لتسجيل رقم الهاتف بموقع "دعم مصر".

وأضافت الوزارة، أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن الهدف من إضافة رقم الهاتف هو استكمال قواعد بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.

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لمزيد من التفاصيل: بيان جديد من الحكومة بشأن تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين

زيادة أسعار الغاز المنزلي

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلي، والأسعار الحالية هي المعمول بها دون أي زيادة، موضحة أنه لا علاقة بين أسعار غاز المنازل وتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020.

وأوضحت الوزارة، أن أسعار الغاز المنزلي كما هي، وأن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء زيادة أسعار الغاز المنزلي (بيان رسمي)

تعطيل الدراسة بسبب كورونا

قالت المركز الإعلامي لمجلس الوزارء، إنه لا تعطيل للدراسة أو تقديم لمواعيد الامتحانات بالمدارس والجامعات كإجراء احترازي للتعامل مع فيروس كورونا

وأضاف المركز الإعلامي، إنه لا يوجد أي تكتم أو تعتيم إعلامي على أي حالات مصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة مشددًا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مصابة بالفيروس والإعلان عنها فوراً، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن شائعات تعطيل الدراسة بسبب كورونا

"إخلاء المدارس وتعتيم إعلامي".. الحكومة ترد على 7 شائعات لكورونا

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا يوجد أي تكتم أو تعتيم إعلامي على أي حالات مصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، مشددًا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مصابة بالفيروس والإعلان عنها فوراً، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، التي أشادت بمهنية الدولة في التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لتلك الحالات وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد المركز، إنه لا تعطيل للدراسة أو تقديم لمواعيد الامتحانات بالمدارس والجامعات كإجراء احترازي للتعامل مع الفيروس.

كما شدد المركز على عدم وجود أي حالات إصابة بالفيروس أو اشتباه في الإصابة بالفيروس بين تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، لافتا أنه لا تقليص لأي إجراءات وقائية أو احترازية في منافذ دخول الجمهورية سواءً الجوية أو البرية أو البحرية، ولا يوجد أي نقص في الأجهزة الطبية اللازمة لفحص الوافدين.

لمزيد من التفاصيل: "إخلاء المدارس وتعتيم إعلامي".. الحكومة ترد على 7 شائعات لكورونا

امتناع الشركات عن إعادة مستحقات المعتمرين

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه لا صحة لامتناع أي من شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، وأن الوزارة لم تتلقى أي شكاوى في هذا الشأن حتى الآن.

وشددت الوزارة على أن اللجنة العليا للعمرة والحج في اجتماعها الأخير، اتخذت عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج، حيث تم تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بحل أي مشكلات تواجه المواطن.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لامتناع الشركات عن إعادة مستحقات المعتمرين

انتشار أسراب من الجراد بالمناطق الحدودية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد بأي منطقة من المناطق الحدودية المصرية.

وأعلنت الوزارة، جاهزيتها وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء، كإجراء احترازي نظراً لزيادة أعداد الجراد في مثل هذا الموسم، خاصة مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء، وكذلك تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا أو مناطق الاستصلاح الجديدة.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي انتشار أسراب من الجراد بالمناطق الحدودية المصرية