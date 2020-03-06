وزيرة الهجرة تبحث إطلاق أسبوع لبرنامج التعليم الفني بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع كل من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتورة صفاء مرعي مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومروة محسن استشاري المشروعات لبرنامج تطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt، ومحمد عبد الجليل ممثلا عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وهاني مصطفى مؤسسة صناع الخير، لبحث استراتيجية العمل خلال أسبوع برنامج التعليم الفني والتدريب المهني، المقرر عقده تحت الشعار "نحن الأكثر إنتاجًا" الأسبوع المقبل بالمحافظة.

كما تناول الاجتماع فعاليات الزيارة التي تقوم بها الوزيرة الأسبوع المقبل للغربية، لافتتاح مبادرة التوظيف وعرض نتائج مبادرة رئيس الجمهورية "مراكب النجاة" بالمحافظة.

وتعد محافظة الغربية هي المحطة الثالثة ضمن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تستهدف من خلالها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في 12 محافظة مختلفة حول الجمهورية الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وجهت وزيرة الهجرة، الشكر للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لدعم المبادرة، والتنسيق والتعاون التام بين جميع تلك الجهات؛ لحماية وتوعية أبنائنا من مخاطر الهجرة غير الشرعية؛ وتوفير بديل مناسب للشباب الراغب في الهجرة، إضافة إلى تأهيل وتدريب الشباب وفق أحدث الطرق، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمالة الخارجية، مؤكدة حرص الوزارة على دعم القرى الاكثر احتياجا، إضافة للترويج لمنتجات القرى المنتجة بالمحافظة.

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واستعرض دكتور أحمد عطا جهود المحافظة لدعم مبادرة مراكب النجاة وجهود التنسيق مع كافة الشركاء للخروج بنتائج مستدامة تدعم تطوير مهارات الشباب في القري الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، إضافةإلى تطوير مهارات الشباب في القري المنتجة والتي قامت الوزيرة بزيارتها خلال الشهر الماضي، موجها الشكر للسيدة الوزيرة لدعمها جهود التنمية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع فعاليات أسبوع برنامج التعليم الفني والتدريب المهني TVET ، والذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، ويضم مجموعة مختلفة من الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم البدائل الآمنة من خلال مجموعة من ورش العمل الفنية والمهنية لإعداد الشباب لسوق العمل، وتدريب الشباب الراغب في بدء مشروعات على ريادة الأعمال وتسهيل التواصل بينهم وبين الجهات التمويلية مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات الداعمة، إضافة إلى أنه سيقدم مجموعة من التدريبات المتقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعريفهم بالتقنيات الحديثة، وتمكينهم من تطوير مشروعاتهم والتسويق لمنتجاتهم بشكل احترافي، إضافة إلى تدريب وتأهيل 420 شاب وفتاة على مهارات سوق العمل في مراكز المحلة الكبرى، وسمنود، وزفتى، وكفر الزيات، وتدريب 550 شاب وفتاة على مبادئ ريادة الأعمال، على أن يتم اختتام الأسبوع بملتقى توظيفي للشباب المحافظة، إلى جانب معرض لعرض كافة منتجات المشروعات الصغيرة.

كما تناول الاجتماع دور منظمات المجتمع المدني ومشاركة مؤسسة صناع الخير في المبادرة الرئاسية، بإطلاق حملات للعلاج والكشف الطبي في تخصصات مختلفة والبدء بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية والأكثر احتياجا بالتزامن مع إطلاق المبادرة بمحافظة الغربية.

واختتم اللقاء باتفاق ممثلي الجهات المشاركة علي توحيد الجهود وتوسيع نشر رسائل حملة مراكب النجاة ،على منصات التواصل للشركاء لدعم وصول أهداف المبادرة للشباب المستهدف بالمحافظات.