أخبار مصر | أمين صندوق "المهندسين": ميزانية النقابة خلال 2019 هي الأكبر في تاريخها (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين صندوق "المهندسين": ميزانية النقابة خلال 2019 هي الأكبر في تاريخها (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين: إن آخر 5 ميزانيات لنقابة المهندسين، كانت تشهد عجزا متتاليا في الموازنة الخاصة بها، مضيفا أن المجلس الحالي تولى في وقت حرج منذ أبريل 2018 وحتى الوقت الحالي.

وأكد في حواره إلى "الخليج 365"، أنه توجد العديد من الملفات الشائكة التي خلفها المجلس السابق، دفعهم للعمل على حل جميع المشاكل الموجودة والنهوض بالنقابة وتصحيح مسارها.

وأشار إلى أن النقابة العامة حققت إيرادات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، وأن إيرادات النقابة خلال عام 2019 بلغت مليارا و723 مليون جنيه و959 ألفا، مقارنة بالعام السابق الذي بلغت إيراداته مليارا و800 مليون جنيه و800 ألف، بزيادة قدرها 423 مليونا و159 ألف جنيه، وأن نسبة الزيادة قدرها 32.3%.

* كيف عالج المجلس الحالي الأزمات التي مرت بها النقابة في وجود عجز؟



نقابة المهندسين سجلت عجزًا كبيرًا خلال الخمس موازنات الماضية، حيث سجلت موازنة عام 2013 عجزا 45 مليون جنيه، بينما وصل إلى 110 ملايين في عام 2014، أما موازنة 2015 سجلت عجزا بنحو 47 مليون جنيه.

وفي 2016 وصل العجز لأكثر من 40 مليون، وفي 2017 تكبدت النقابة عجز بقيمة 222 مليون جنيه، بينما وصل إلى 45 مليون في عام 2018 وذلك حتى انتخاب المجلس الحالي. وبعد العجز الكبير في الموازنة العامة للنقابة على مدار 5 سنوات، استطاعت النقابة بفضل الجهود الكبيرة لمجلس المهندسين الحالي، تحقيق فائض غير مسبوق لأول مرة في تاريخ المهندسين، حيث بلغ الفائض في 2018 بعد انتخاب المجلس الحالي إلى 178 مليون جنيه، وارتفع بنسبة كبيرة في 2019 ليسجل 365 مليون جنيه فائض. * كيف تم مع تسجيل الفائض الكبير تلك العام؟



الأسباب التي أدت إلى زيادة الإيرادات لنقابة المهندسين خلال العامين الماضيين، جاءت من خلال ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد، بالرغم من أن النقابة تعمل على القانون نفسه رقم 66 لسنة 1978، الذي عملت عليه القيادات السابقة للنقابة، والتي سجلت بالرغم من ذلك عجزا كبيرًا. النقابة حققت إنجازا كبيرا في ظل النقاط السلبية التي تعرضت لها بسبب تخفيض البنك المركزي للفائدة، والتي وصلت إلى 4.5%، بجانب التخفيض في أرباح العائد، مع تطبيق القيمة المضافة على النقابة بواقع 14%. * حدثنا عن العجز في الـ5 سنوات الماضية؟



إجمالي الفائض خلال العامين الماضيين، يسد عجز الـ5 سنوات الماضية، وحسب المركز الإجمالي المجمع للنقابة، كان في حالة تدني منذ عام 2013 وحتى 2017، حيث وصل التدني في 2013 إلى مليار و755 مليون جنيه، حتى وصل في عام 2017 إلى مليار و340 مليون جنيه. أما في عام 2019 سجلت النقابة زيادة غير مسبوقة في تاريخها والتي وصلت مليار و898 مليون جنيه، بزيادة عن عام 2017 وصلت إلى 558 مليون. والعجز الذي تحقق خلال الفترات ما بين 2013 حتى 2017 نحو 465 مليون جنيه. * كيف درس الخبير الاكتوراي موارد النقابة؟



الخبير الاكتواري درس موارد نقابة المهندسين على مدار 4 سنوات، منذ عام 2014 وحتى 2017، وبناءً عليه تم تقديم عدد من التوصيات وأهمها ان جهود عجز الاكتوار أكثر من 2 مليار جنيه والتي شكلت الفترة من 2014 وحتى 2017، وأعباء الملائة المالية في 31 ديسمبر 2017، وحسابات الإيرادات والمصروفات سجلت عجز متوالي خلال الفترة التي تم الدراسة عليها. * ما التوصيات التي قدمها الاكتواري؟



جاءت توصيات الخبير الاكتواري كالتالي Advertisements - سرعة تعديل قانون النقابة - إعداد حساب الإيرادات والمصروفات ليتماشي مع النواحي التأمينية والاكتوارية وأن يشمل ذلك التغيير في قيمة الاحتياطي الحسابي. - المطالبة بدراسة أعداد الحسابات والمصروفات ليتماشى مع نواحي التغيير في قيمة الاحتياطي الحسابي. - اقتراح دراسة مدى إمكانية ربط المعاش مع مدة سداد الاشتراكات. - العمل على زيادة موارد الصندوق من حصيلة الدمغة الهندسيه - البحث عن مصادر تمويل جديدة مع رسم وتأسيس. - عدم زيادة المعاشات مع دراسة اكتوارية تسمح بذلك - عدم زيادة المزايا لمدة خمس سنوات. - تحديد مدة استحقاق المعاش لمدة عمل نقابي نحو 25 عاما، وأقل من ذلك يحصل على نسبة محددة. - العمل على زيادة موارد الصندوق من حصيلة الدمغة والاشتراكات وتم بالفعل العمل على هذه الأمور والعمل على زيادة الدخل من الدمغة. * هل سيكون زيادة في صندوق المعاشات خلال الفترة المقبلة؟



عام 2019 قررت النقابة زيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه، حيث تم صرف الزيادة من يوليو 2019، متابعا أنه في حال زيادة المعاشات لابد زيادة الإستثمارات بالنقابة العامة للمهندسين بمبلغ 6 مليارات جنيه. * ما مبلغ الزيادة خلال عام 2019 بصندوق المعاشات بعد زيادة المعاشات؟



مبالغ المعاشات العام الماضي كانت نحو 900 مليون جنيه، وبعد زيادة مبلغ الـ100 جنيه على المعاش، بزيادة 162 مليون، وصلت المبالغ لنحو مليار و62 مليون جنيه. *ما مبلغ الفائض في إيرادات الدمغة الهندسية؟



إيرادات الدمغة الهندسية بلغت مليار و28 مليون جنيه، بزيادة قدرها 196.84 مليون جنيه، عن العام الماضي بنسبة زيادة 23.66%. أما إيرادات الوحدات السكنية المباعة بلغت 359.96 مليون جنيه، بزيادة قدرها 165.67 مليون جنيه عن العام الماضي، بنسبة زيادة 85.27%. * بالنسبة لشهادات الإشراف والرسوم وتقارير التصالح ما الفائض بها؟



إيرادات شهادات الإشراف والرسوم وتقارير التصالح بلغت 62.07 مليون جنيه، بزيادة قدرها 31.65 مليون جنيه عن العام الماضي، بينما حققت اذون الخزانة مبلغ 23.72 مليون حنيه، وقيمة الفوائد الدائنة 50.28 مليون جنيه، بانخفاض قدره 4.28 مليون جنيه عن العام الماضي. * أما المصروفات ما الفائض بها؟



قيمة المصروفات المحققة عن العام المالي 2019 مبلغ مليار و395 مليون جنيه مقارنه بالعام السابق مبلغ مليار و122 مليون بزيادة قدرها 236 مليون جنيها بنسبة زياده قدرها 21،07%. وقيمة المعاشات المنصرفة للمهندسين وأسرهم خلال عام 2019 بلغت مليار و62 مليون جنيه بزيادة قدرها 162 مليون جنيه. أما قيمة المصروفات المحققة عن العام المالي 2019، فقد بلغت مليارا و395 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق مبلغ مليار و122 مليون بزيادة قدرها 236 مليون جنيها بنسبة زياده قدرها 21،07%. وقيمة المعاشات المنصرفة للمهندسين وأسرهم خلال عام 2019 بلغت مليارا و62 مليون جنيه بزيادة قدرها 162 مليون جنيه عن العام الماضي 2018 بنسبة 18%. * في حال بيع النقابة للوحدات السكنية ما المبالغ التي حققتها؟



الوحدات السكنية المباعة خلال عام 2019 بلغت تكلفة 206 ملايين جنيه بزيادة قدرها 87 مليون جنيه عن العام الماضي 2018 بنسبة قدرها 61%، كما بلغت قيمة عمولة الدمغة الهندسية خلال 2019 الماضي 33 مليون جنيه بانخفاض قدره 2 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي 2018 بنسبة انخفاض قدرها 7،8%. * ما المصاريف التي تبلغها العموميات؟



المصروفات للعمومية والإدارية خلال عام 2019 بلغت 35 مليون جنيه بانخفاض قدره 2،57 مليون جنيه عن العام الماضي 2018 بنسبة قدرها 6،77%. وفي ختام حديثه قال "شفيق": إن ميزانية النقابة خلال عام 2019 تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ النقابات المهنية.

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