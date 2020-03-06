أخبار مصر | إنقاذ 15 طفلا و60 حالة من الكبار بلا مأوى في الإسكندرية

وذكر، أن إجمالي عدد حالات الأشخاص بلا مأوى التي تم التعامل معها ٦٠ حالة، وأن إجمالي الحالات التي تم تقديم خدمات الوزارة لها حوالي ٢٠ حالة.

وقال فوزي، إنه فور ورود بلاغات بالحالات تحرك الفريق في استجابات سريعة، فقد قام الفريق بالتعامل مع حالة الطفلة نور التي كانت تتسول بها سيدة على شاطئ البحر وتم إنقاذ الطفلة وإيداعها إحدى دور الرعاية واستخراج شهادة ميلاد لها، أيضًا حالة سيدة في منطقة بحري بلا مأوى قام الفريق بإيداعها دار الهدايا.

وأضاف، أن الفريق قد تعامل مع رجل كان يتواجد على محطة ترام السيوف وتم علاجه وإيداعه في إحدى الشقق ولكنه فضل العودة الى الشارع مرة أخرى، كما أنقذ الفريق أحد المشردين عند كوبري محرم بك الدائري تم إيداعه في دار كريم بأبو يوسف وتعامل الفريق مع حالة رجل بلا ماوي في منطقة ال 500 وتم إيداعه دار الوداد لرعاية المسنين بكرموز.

ويأتي فريق التدخل السريع كأحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين وقد نجح الفريق في اتخاذ إجراءات فورية، بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي تشرف على إدارة دور الرعاية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم في توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة، بالإضافة لتعامل الفريق مع حالات المشردين ونقلهم وايداعهم دور الرعاية الإجتماعية.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.