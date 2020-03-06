أخبار مصر | محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مسار المومياوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مسار المومياوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الجهات التنفيذية، اليوم الجمعة، بسرعة الانتهاء من تطوير مسار المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، حتى وصولها لمتحف الحضارات بالفسطاط.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ القاهرة، صباح اليوم؛ للوقوف على آخر أعمال التطويرات التي يشهدها طريق المومياوات.

وأصدر المحافظ، تعليماته برفع كفاءة كوبرى الملك خالد، واستعدال أسواره والستائر المعدنية الخاصة به وتوحيد شكلها مع إعادة طلائها بلون واحد.

Advertisements

كما شدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من طلاء كافة الأسوار على طول المسار ورفع كفائتها مع إزالة أي تشوهات أو كتابات عليها وطلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق المؤدي إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات الخاصة ببائعي الفواخير وإخلاء الأرصفة تماماً للمشاة ورفع كفاءة النظافة في المنطقة.

وفي أثناء الجولة، توقف المحافظ، لمشاهدة أعمال تجميل أسوار المدارس المطلة على الكورنيش بمنطقة مصر القديمة والتي يقوم بها طلاب إدارة مصر القديمة التعليمية، بدعم من المجتمع المدني، رغبة منهم في المساهمة في هذا الحدث المهم، حيث يشارك الطلاب الموهوبين بأعمال الرسم تحت إشراف مدرسي التربية الفنية بالتعاون مع قصور الثقافة ويقدم المجتمع المدني الأدوات الخاصة بالرسم كالفٌرش والألوان والدهانات بالمجان.

ورافق المحافظ، في جولته جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومديري مديريات الإسكان والطرق ورئيس هيئة النظافة ورئيس حي مصر القديمة.