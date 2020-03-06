أخبار مصر | وزير القوى العاملة يشهد تدشين تأسيس الاتحاد العالمي للغزل والنسيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يشهد تدشين تأسيس الاتحاد العالمي للغزل والنسيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عصر اليوم الجمعة، بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، تدشين المؤتمر الأول للاتحاد العالمي للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، بمشاركة ممثلي وفود عربية ودولية، تحت شعار "قوتنا في وحدتنا" من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة وحقها بالعمل اللائق، والأجر العادل والحماية الاجتماعية.

وقال عبد الفتاح إبراهيم، الأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر الراعية لتأسيس "الاتحاد العالمي للغزل والنسيج": إن الاتحاد المزمع الإعلان عنه اليوم، يأتي في ظل تحديات يمر بها العالم أجمع تهدد تلك الصناعة الاستراتيجية، وتتطلب توحدا، وتنسيقا بين كافة ممثلي عمال الغزل والنسيج حول العالم.