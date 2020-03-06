أخبار مصر | غدا.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى يوفر 3500 فرصة عمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى يوفر 3500 فرصة عمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، غدا السبت، ملتقى التوظيف السنوي الذي يوفر 3500 فرصة عمل للذكور والإناث، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب مجزية وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة، في إطار دعم الدولة المصرية للتدريب والتوظيف لإنشاء جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

وقال الوزير، في تصريحات اليوم الجمعة: إن الملتقى يقام في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

وأضاف ان المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، ينظم الملتقى، بحضور رئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور سامح حبيب، وعميدة المعهد الدكتورة سوزان أبو العينين، ولفيف المدعوين من نواب البرلمان والشخصيات التنفيذية بالمحافظة، بمشاركه أكتر من ٣٠ شركة ومؤسسة توظيفية من كبرى شركات الإدارة الفندقية والسياحية ونظم المعلومات الإدارية، فضلا عن حضور أكثر من ٤٠٠٠ خريج لوجود فرص تدريبية لهم في الملتقى بمختلف المجالات.

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