أخبار مصر | تخريج 75 متدربا على التفصيل والخياطة وصيانة المحمول والدش ببورسعيد

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اختتمت مديرية القوى العاملة، في بورسعيد، اليوم الجمعة، أعمال الدورة التدريبية على مهن التفصيل والخياطة، فضلا عن دورة التدريب على صيانة المحمول والدش، في إطار وزارة القوي العاملة بسق العمل احتياجاته من العمالة الفنية المدربة.

وصرح السيد السنجابي، مدير المديرية، بأن دورة التدريب على مهن التفصيل والحياكة تمت على جزئيين لـ50 متدربة، ودورة صيانة المحمول والدش لـ25 متدربًا.

وأشار "السنجابي" إلى أن المديرية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورة التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة.

وأوضح أن ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، للمديريات، بأهمية تنمية ريادة الأعمال على المستوى القومي بما توفره من فرص عمل للشباب، فضلًا عن تقديمها لأفكار ومنتجات جديدة للسوق، وأن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأساسيات اللازمة للنهوض والتقدم الاقتصادي والمجتمعي.