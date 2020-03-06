أخبار مصر | "القوى العاملة" تنظم ندوة عن "الصحة الإنجابية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تنظم ندوة عن "الصحة الإنجابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ندوة تحت عنوان "الصحة الإنجابية" بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة قناة السويس، تحت رعاية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في إطار نشر التوعية الصحية للعاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وصرح ياسر سعيد، مدير المديرية، بأن الندوة استهدفت العاملين بالمديرية للتوعية بالصحة الإنجابية للمرأة، وقد حاضر فيها كل من الدكتورة هناء قاسم، والدكتورة سمر محمد المدرس بكلية التمريض جامعة قناة السويس.

وتم الإجابة عن استفسارات وأسئلة الحضور.

ووجه مدير المديرية الشكر لكلية التمريض لدعمها الدائم لندوات التوعية الصحية في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع المديرية.