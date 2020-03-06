أخبار مصر | وزير القوى العاملة يتابع مستحقات أسرة مصري توفي بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يتابع مستحقات أسرة مصري توفي بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، بمتابعة إجراءات دفن المواطن المصري محمود محمد محمد عوض، الذي وافته المنية بمنزلة بالعاصمة السعودية، فضلا عن متابعة مستحقات أسرته لدى صاحب العمل والإفادة بالنتيجة.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي في هذا الخصوص أفاد المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، بأنه بالتنسيق مع الشئون القنصلية بالسفارة، تم إنهاء إجراءات دفن المواطن المصري محمود محمد محمد عوض، من محافظة بني سويف مركز أهناسيا قرية النويرة، والذي كان يقيم بحي الملز بالرياض ويعمل بشركة الدفة للشماغ وتوفي داخل سكنه.

ونوه بأن جيرانه علموا بوفاته عندما لاحظوا غيابه ووجود سيارته أمام مسكنه، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي وجدته متوفيا داخله، وتم الانتهاء من إجراءات الدفن على أن تكون صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد الراجحي، وسيتم الدفن بمقابر النسيم بالرياض.

وتابع أنه من المقرر أن يقوم مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقاته لدي الشركة لتحصيلها وإرسالها إلى ورثته.