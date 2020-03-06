مصر | بسبب خلافات أسرية.. ضبط عاطل لطعنه شقيقته في الخانكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب خلافات أسرية.. ضبط عاطل لطعنه شقيقته في الخانكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عاطل لقيامه بطعن شقيقته وإصابتها خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية في منطقة الخانكة.

وتبلغ لقسم شرطة الخانكه بمديرية أمن القليوبية، بحدوث مشاجرة ووجود مصابة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجره بين كل من: طــــرف أول:عاطل ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضيتي "سرقة، مخدرات"، وطــــرف ثان: شقيقة الأول ربة منزل ومقيمه بذات العنوان، مصابه بجرح طعني وجروح سطحية بالكتف وتم نقلها للمستشفى وحجزها للعلاج.

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وجاء ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت لمشاجرة قام خلالها الأول بالتعدي على شقيقته بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.