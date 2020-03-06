مصر | سقوط عصابة "الخلايجة" لتزوير الأوراق المالية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة "الخلايجة" لتزوير الأوراق المالية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الجمعة، في إسقاط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير الأورق المالية وتزوير المستندات الرسمية، بمركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام عن قيام، عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، ومطلوب التنفيذ عليهما في العديد من الأحكام القضائية، مقيمان بناحية عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الصف، بالتردد على أحد المقاهي بمنطقة سكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، بإشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم استهدافهما وضبطهما بذات الناحية وضُبط بحوزتهما 950 جنيها "أوراق نقدية مُقلدة".

وبمواجهتهما أقرا بالأحكام الصادرة ضدهما، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تلك الأوراق النقدية المُقلدة قررا تحصلهما عليها من شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول العربية، مقيمان بذات القرية.

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وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبحوزتهما جهاز كمبيوتر بمشتملاته، طباعة ألوان، جهاز إسكانر، رزمة ورق أبيض، 2 شهادة ميلاد خالية البيانات مُعدة للتزوير، 20 ورقة مالية فئة 20 دولار مُقلدة. وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بقيامهما بتقليد الأوراق المالية وتزوير شهادتي الميلاد باستخدام الأجهزة والمعدات المضبوطة بحوزتهما استعدادًا لترويجها على عملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما بمعرفة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.