مصر | ضبط تشكيل بالمنيا تخصص في سرقات الدراجات النارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل بالمنيا تخصص في سرقات الدراجات النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين تخصصا في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية في محافظة المنيا.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام كلٍ من عاطلين ومقيمين بالمنيا، سبق اتهام أحدهما في 16 قضية، بتكوين تشكيل فيما بينهما تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذان من دائرة قسم شرطة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب 7 جرائم سرقة دراجات نارية بالأسلوب ذاته، بدائرة القسم وبيعهما تلك الدراجات لدى عملائهما سيئي النية، 3 عاطلين، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنيا، وتم استهداف العملاء وضبطهم.

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