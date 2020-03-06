مصر | تحرير 7934 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 7934 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 7934 مخالفة مرورية متنوعة، وتحرير 2505 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و369 مخالفة السير من دون ترخيص "قيادة وتسيير".