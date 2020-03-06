مصر | تحرير 7934 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 7934 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 7934 مخالفة مرورية متنوعة، وتحرير 2505 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و369 مخالفة السير من دون ترخيص "قيادة وتسيير".
كما تم ضبط 12 دراجة نارية مخالفة، و85 مخالفة "موقف عشوائي"، و105 مخالفات شروط الترخيص، و41 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة في أثناء القيادة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.