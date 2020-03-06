مصر | عاد لينتقم.. حبس عاطل لذبحه جاره في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاد لينتقم.. حبس عاطل لذبحه جاره في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت محكمة جنح حلوان اليوم، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بذبح جاره بسبب خلافات سابقة بينهما.

وقررت النيابة، في وقت سابق، بتشريح جثة المجني عليه وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، بلاغًا من الأهالي، بشارع ترعة الخشاب، بعرب غنيم، يفيد بقيام شاب بذبح آخر، وبالانتقال والفحص تبين قيام المدعو "إ. م"، بالاعتداء على جاره "م. س"، "30 سنة"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.