مصر | حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرات بالجيزة

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المواد المخدرة، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

كشفت التحقيقات، أنه تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف أنه يتاجر بالمواد المخدرة، وخاصة الأقراص، ويروجها على عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.