شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزى»: بنك عالمي كبير تقدم بطلب للحصول على رخصة للعمل محليًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، عن تقدم أحد البنوك العالمية الكبرى بطلب للحصول على رخصة عمل داخل السوق المحلي، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.
وقال «نجم»، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، المنعقد في الغردقة، الجمعة، إن البنك المركزى منح مصرف أبوظبى الأول موافقة لبدء عملية إجراء فحص فنى نافي للجهالة لبنك عودة-مصر، مشيرا في نفس السياق إلى توقف مفاوضات الاستحواذ على فروع البنك الأهلى اليونانى من جانب بنك عودة.
وكشف نائب المحافظ عن الاتجاه لإصدار عملة بلاستيكية -بوليمار- لدى الانتقال للعمل بالمطبعة الجديدة للبنك المركزى في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة لكنه لم يعط إطارا زمنيا لذلك، واكتفى بالقول بإنه سيتم البدء بإصدار فئة ١٠جنيهات.
وأشار إلى أن البنك المركزى يدرس إصدار عملة رقمية، لكن ذلك سيتم عقب صدور قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الجديد، والذى يجرى مناقشته حاليا بمجلس النواب باللجنة الاقتصادية.
ولفت «نجم» إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة بسوق الصرف المحلى تشير إلى زيادة التدفقات الدولارية، مشيراً إلى خروج استثمارات تخص مستثمرين أجانب من سوق أدوات الدين الحكومى أذون وسندات خزانة، خلال الأسبوعين الماضيين، لكنه لم يذكر حجمها، بينما أكد ان النظام المالى والمصرفى المصرى قادر على التكيف، في ظل سياسات واضحة لمواجهة التحديات.
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