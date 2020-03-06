شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الصيد واستمرار سقوط الأمطار بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توقفت حركة الصيد في البحر الأبيض المتوسط من ميناء الصيد بقرية المعدية في مركز إدكو وبوغاز رشيد بقرية برج رشيد، بعد ليلة ممطرة شهدتها المحافظة.
واستمر سقوط الأمطار على المناطق الشمالية بالبحيرة، بعد ليلة ممطرة شهدتها المحافظة، سقطت خلالها أمطار غزيرة وقطع من الثلج وصاحبها برق ورعد، واستمرت الأمطار حتى صباح الجمعة، وتسببت الأمطار في تراكم المياه في عدد من المناطق المنخفضة في المدن والقرى.
وتواصل الوحدات المحلية نزح مياه الأمطار المتراكمة في الشوراع، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد لسحب مياه الأمطار من الشوارع وتصريفها، ومتابعة محطات الصرف الزراعي والصرف الصحي ومناسيب المياه في الترع والمصارف.
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