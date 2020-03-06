شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لانتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول انتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع «دعم مصر»، مما يتسبب في حرمان من لم يسجل رقمه من الدعم التمويني.

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وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع «دعم مصر»، وأنه لم يتم تحديد أية فترات زمنية لتسجيل رقم الهاتف بالموقع.

وأوضحت الوزارة أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن الهدف من إضافة رقم الهاتف هو استكمال قواعد بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأية معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.

وتم إلغاء رسائل تسجيل رقم المحمول على موقع «دعم مصر»، التي تصل لأصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز، وكذلك بونات السلع التموينية، اعتباراً من أول مارس الجاري، وذلك لمن قام بتسجيل رقم المحمول خلال الشهر الجاري على موقع دعم مصر بشكل صحيح، على أن يكون رقم المحمول مسجلا باسم صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.