شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحذف «التعليم» المناهج الدراسية لشهر أبريل؟.. الحكومة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم حذف المناهج الدراسية لشهر أبريل المقبل بجميع المراحل التعليمية وتحويلها للاطلاع فقط.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لحذف المناهج الدراسية المقررة لشهر أبريل المقبل بجميع المراحل التعليمية، وأنها لم يصدر عنها أي قرارات خاصة بهذا الشأن، مُوضحةً أن كافة المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية كما هي دون حذف أي جزء منها، مُشددةً على الالتزام الكامل بخطة توزيع المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية طبقاً لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2019/2020 دون أي تغيير.

وأقرت وزارة التعليم، الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، لتبدأ الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي في 8 فبراير حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تستمر الدراسة في الفترة من 8 فبراير حتى 4 يونيو 2020، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 2 مايو، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 6 يونيو 2020.