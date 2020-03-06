شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية شديدة تضرب مدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدينة الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة للعواصف الترابية الشديدة، وحالة من الأحوال الحوية غير المستقرة، وانخفاض الرؤية وسرعة في الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وأثرت تلك الأحوال الجوية على مظاهر الحياة، حيث خلت شواطئ القري السياحية من النزلاء، وتم نشر سيارات المرور والتمركزات المختلف على جميع الطرق الخارجية لمواجهة أي طارىء، كذلك قيام مديرية الصحة بمراجعة أجهزة التنفس الصناعى بجميع المستشفيات استعدادا لأى طارئ. كما شهدت مياه البحر الأحمر ارتفاعا بالأمواج، وسرعة في الرياح، وحذرت هيئة الأرصاد من خطورة الملاحة والصيد.