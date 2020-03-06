شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع مستحقات أسرة مصري توفي في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة إجراءات دفن المواطن المصري محمود محمد محمد عوض، الذي وافته المنية بمنزله بالعاصمة السعودية، فضلا عن متابعة مستحقات أسرته لدى صاحب العمل والإفادة بالنتيجة.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي في هذا الخصوص أفاد المستشار العمالي بالرياض، أحمد رجائي، بأنه بالتنسيق مع الشؤون القنصلية بالسفارة، تم إنهاء إجراءات دفن محمود محمد محمد عوض، من محافظة بني سويف مركز أهناسيا قرية النويرة، والذي كان يقيم بحي الملز بالرياض ويعمل بشركة الدفة للشماغ وتوفي داخل سكنه.

ونوه إلى أن جيرانه علموا بوفاته عندما لاحظوا غيابه ووجود سيارته أمام مسكنه، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي وجدته متوفيا داخله، وتم الانتهاء من إجراءات الدفن على أن تكون صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد الراجحي، وسيتم الدفن بمقابر النسيم بالرياض. وسوف يقوم مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقاته لدي الشركة لتحصيلها وإرسالها إلى ورثته.