شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيئ.. إلغاء ٣ رحلات بحرية من سفاجا والغردقة إلى ميناء ضبا السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت مصادر ملاحية بالبحر الأحمر إنه تم إلغاء ثلاث رحلات بحرية للعبارات الرياض وأمانة وعزيز إكسبريس من ميناءي الغردقة وسفاجا إلى ميناء ضبا السعودي لسوء الأحوال الجوية والمائية بالبحر الأحمر. وأضافت المصادر أنه تم إخطار الركاب بالقرار، ومن المقرر استئناف الرحلات عقب التحسن في الأحوال الجوية.

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