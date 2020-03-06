شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «بحوث الصحراء» يتفقد محاصيل محطة بحوث توشكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز البحوث الصحراء، الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية بزيارة تفقديه إلى محطة بحوث توشكى ومتابعه أعمال المحطة ضمن برنامج لمتابعة أعمال المحطات البحثية في مختلف المحطات التابعة لمركز بحوث الصحراء في محافظات الوادي الجديد ومطروح وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحيرة.

وقال «زغلول»، إن محطة بحوث توشكى تمتلك ميزة نسبية مختلفة عن باقي المحطات ومنها التميز في زراعة النباتات الطبية والعطرية ومنها زراعات المورينجا والكركدية، والتي لها قيمة إقتصادية وصحية، فضلا عن زراعات النخيل إعتمادا على زراعات نخيل الأنسجة والتي يمكن الإستفادة منها في المشروع القومي الذي تنفذه الدولة المصرية ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 5 ملايين نخلة لإنتاج التمور المتميزة في منطقتي توشكي ومختلف الواحات بمحافظة الوادي الجديد.

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وشدد على أهمية التوسع في زراعات أصناف النخيل الجاف والتي تنجح تحت ظروف المنطقة وخصوصا المجدول والبرحي، نظرا للقيمة الاقتصادية الكبيرة لهذه الأصناف من التمور في الأسواق الدولية والتي تحقق قيمة مضافة للصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف نائب رئيس مركز بحوث الصحراء في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن المحطات البحثية هي بيت الخبرة التطبيقية لمختلف البحوث العلمية التي يقوم بها المركز والتي تستهدف الجانب التطبيقي لتعظيم القيمة المضافة من الأبحاث العلمية، مع الإستفادة من الميزة النسبية لكل منطقة في زراعة محاصيل ذات عائد مناسب يمكن الإستفادة منها في جذب الاستثمارات للمنطقة.

وأوضح «زغلول»، أنه سيتم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للمزارعين والمستثمرين في منطقة توشكى وخاصة للزراعات التي ثبت نجاحها في ظل الظروف المناخية في المنطقة وخاصة النباتات الطبية مع تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتسويق والتداول ضمن خطة المحطة البحثية لتحقيق هذه الأهداف.

جولة الدكتور عبدالله زغلول في محطة بحوث توشكي

جولة الدكتور عبدالله زغلول في محطة بحوث توشكي

جولة الدكتور عبدالله زغلول في محطة بحوث توشكي

جولة الدكتور عبدالله زغلول في محطة بحوث توشكي