شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار متوسطة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من قرى ومدن محافظة الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تغيرات مناخية وانخفاض فى درجات الحرارة، وتكاثر للسحب المنخفضة على معظم الأنحاء لاحقها سقوط أمطار متوسطة.

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء، ومراجعة أعمدة الإنارة للتأكد من سلامتها وتغطية كافة الأسلاك بها منعا لحدوث ماس كهربائي نتيجة سقوط الأمطار حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة، منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.