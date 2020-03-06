شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تفند شائعة انتهاء مهلة تسجيل هاتف أصحاب البطاقات بموقع "دعم مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول انتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع "دعم مصر" مما يتسبب في حرمان من لم يسجل رقمه من الدعم التمويني، وأكدت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أنه لا صحة لانتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع"دعم مصر" ، وأنه لم يتم تحديد أي فترات زمنية لتسجيل رقم الهاتف بموقع "دعم مصر".

وأوضحت الوزارة، أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقعلن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن الهدف من إضافة رقم الهاتف هو استكمال قواعد بياناتالمستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.

وقد تم إلغاء رسائل تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر"، التي تصل لأصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز، وكذلكبونات السلع التموينية، اعتباراً من أول مارس الجاري، وذلك لمن قام بتسجيل رقم المحمول خلال الشهر الجاري على موقع دعم مصر بشكل صحيح، على أن يكون رقم المحمول مسجل باسم صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.