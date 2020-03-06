شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة تعطيل الدراسة وإخلاء المدارس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، 7 شائعات انتشرت حول فيروس كورونا، حيث أكد المركز إنه لا يوجد أى تكتم أو تعتيم إعلامي على أى حالات مصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، مشددا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مصابة بالفيروس والإعلان عنها فوراً، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، التي أشادت بمهنية الدولة في التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لتلك الحالات وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد المركز، إنه لا تعطيل للدراسة أو تقديم لمواعيد الامتحانات بالمدارس والجامعات كإجراء احترازى للتعامل مع الفيروس، ولا توجد أى حالات إصابة بالفيروس، أو اشتباه فى الإصابة بالفيروس بين تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات.

وأوضح المركز، إنه لا تقليص لأى إجراءات وقائية أو احترازية فى منافذ دخول الجمهورية، سواءً الجوية أو البرية أو البحرية، ولا يوجد أى نقص فى الأجهزة الطبية اللازمة لفحص الوافدين، ولم يتم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" بأى من السفن العابرة لقناة السويس، ولم يتم إخلاء أى مدارس بسبب له علاقة بفيروس كورونا، وتنفيذ عملية الإخلاء خلال هذه الفترة هو مجرد إجراء روتيني يحدث كل عام، ويتم تطبيقه على كل المدارس لمدة ساعة واحدة فقط لتدريب الطلاب على مستوى الجمهورية على التعامل مع الأزمات.

وأشار المركز إلى أنه لم يتم استيراد أي شحنات غذائية مصابة بفيروس كورونا، وجميع الأغذية التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لجميع المواصفات والمعايير القياسية العالمية، وتخضع لكافة عمليات الرقابة والفحص الدقيق.

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